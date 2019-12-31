Samsun'da Mehmet Kesler, 10 yıllık eşi Elif Kesler'e sürekli şiddet uyguladı. Dünkü kavga ise faciayla bitti. Sinirlenen adam, bu kez karısının gözüne yumruk attı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının görme yetisini kaybetme riskinin olduğu öğrenildi. 3 çocuk annesi Elif Kesler, korku dolu anları anlattı. Olayın ardından tutuklanan eşinden boşanmak istediğini belirten kadın, "Sudan sebeplerden agresifleşti. İstediğim tek şey; eşimin yanımda olmasıydı. Ama olmadı işte, şiddet gösterdi" dedi.
- Yaşam
- 31.12.2019
- Gazete
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