31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor !!!! Herkesin sabırsızlıkla beklediği yılbaşı çekilişi yaklaştıkça bilet satışları artıyor. Yılbaşına 2,3 gün kala yüzde sekseni tükenen biletlerin, 31 Aralık gününe kadar tamamına yakınının satılacağı tahmin ediliyor. Yılbaşı biletlerinin tamamı satıldığı takdirde toplamda dağıtılacak ikramiye tutarı yaklaşık 436 milyon TL'yi bulacak. Detaylar haberimizde.

31 ARALIK YILBAŞI MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTESİ

İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

Tam Rakam (7) (80.000.000,00)

1358490

Tam Rakam (7) (8.000.000,00)

9976216

Tam Rakam (7) (1.000.000,00)

2375580 3323655 4846075 4970823 6437337 6728347 7635511 9383550

3038866 4812895

Tam Rakam (7) (100.000,00)

0057454 1457718 2490474 3358473 4892302 5366912 6406563 7809550

0402010 2053097 2498252 3501606 4968361 5455054 6784537 8236900

0517973 2212063 2785144 4223193 5010173 5560584 7393060 9764331

1417952 2444315 2912476 4872782 5201009 6084038

Tam Rakam (7) (10.000,00)

0359316 1491666 2598517 3683500 4886105 5966209 7172809 8465049

0366813 1498185 2725711 3723821 5089741 6059783 7223561 8844823

0411974 1556701 2822171 3790013 5204150 6174252 7317780 8878725

0428327 1588586 2933382 3891167 5219781 6530094 7354829 8906625

0623026 1709269 2951631 4089963 5352565 6530843 7498857 8999442

0820675 1849486 2956474 4148421 5391778 6547409 7528151 9031031

0830047 2001939 3103959 4231432 5453569 6564846 7552836 9053071

1027170 2056433 3158909 4255143 5477231 6566851 7716226 9234463

1164025 2097502 3335325 4350063 5508432 6619774 8325015 9593374

1173252 2375476 3345696 4449468 5706818 6651826 8380153 9709630

1190473 2490340 3407956 4479109 5728310 6908590 8398835 9959762

1252116 2517904 3541372 4728608 5919088 6969248 8432958 9960739

1411026 2534088 3654121 4730858

Tam Rakam (7) (5.000,00)

0100031 1442371 2836385 3821323 5102365 6387322 7471486 8444110

0138218 1509015 2865486 3835016 5103698 6446184 7485653 8546626

0159570 1625944 2869082 3860586 5206194 6458527 7508221 8636279

0308085 1761510 2876942 3909019 5229935 6531882 7538077 8742261

0311568 1824405 2939501 4012098 5244019 6560170 7607670 8755195

0427369 1829264 2988825 4030392 5369877 6796006 7622402 8768657

0470569 1883337 3033006 4127613 5389884 6812665 7635068 9055215

0505333 1932421 3068130 4136190 5453499 6825026 7685008 9093425

0563464 1995437 3162219 4159970 5481823 6919171 7782355 9114083

0631528 2074203 3183291 4244946 5498905 6935842 7816068 9115982

0738245 2252723 3242225 4317150 5526315 6957237 7835783 9125677

0740130 2269565 3279824 4362749 5579627 6992847 7883310 9155876

0750261 2289891 3311548 4399238 5770365 7026436 7955316 9214743

0761600 2399720 3320357 4468627 5933495 7034984 8031476 9343346

0772226 2442163 3326169 4512434 5994950 7103254 8056003 9346038

0776232 2447797 3326299 4543642 6030530 7143607 8076964 9353165

0872689 2474095 3413404 4588747 6063325 7153290 8101520 9413153

1105044 2533524 3552247 4638914 6117188 7184690 8139954 9555343

1130333 2556076 3592674 4660798 6128665 7226487 8173182 9586570

1137768 2584509 3710731 4679415 6178414 7268179 8275762 9612724

1189791 2610585 3732023 4693899 6203754 7271006 8324004 9617419

1247335 2694146 3738796 4771717 6216574 7294943 8335017 9690545

1284375 2704833 3754391 4848366 6332897 7320368 8390343 9822567

1427572 2808222 3761123 4972824 6373482 7357403 8407011 9823329

1435070 2808903 3801714 5067166 6377398 7445134 8431835 9924547

Son 6 Rakam (1.000,00)

039817 142288 328590 439153 547563 641916 711926 924564

058652 159559 346176 458115 550189 664216 755123 951138

067927 219067 347622 473164 559613 671538 820866 967662

071444 222092 383595 499015 562327 673826 858002 968943

075634 279908 385008 500433 575686 686240 874410 976469

096037 310009 400317 523647 619730 703769 898225 978961

102262 328462

Son 5 Rakam (400,00)

00502 13383 26645 40644 46496 62219 75346 84981

01490 13412 28129 41839 49439 62738 76342 85036

04729 18014 31554 41917 52412 63229 77758 85993

06367 18045 31779 42910 53983 64796 77802 87065

06828 18102 32057 43402 54203 67600 78154 89862

07258 18508 33199 43837 55511 69103 78564 92296

08018 18682 34412 43979 56427 69376 78618 92995

08121 19738 34594 44124 56518 71372 79227 93585

08439 20852 37607 44442 57636 71560 80624 93876

09351 22180 37725 44531 58947 73267 82995 96184

11683 24120 38354 45561 59308 73531 84089 98760

11717 25719 40215 45817 60855 73888 84739 99485

12536 25892 40358 46134

Son 4 Rakam (300,00)

0247 1342 2647 3900 5483 6203 6793 8317

0804 1408 2703 4447 5743 6533 6968 9343

0965 1488 2818 4524 5848 6534 7040 9404

1238 1667 2943 4623 5877 6666 7411 9522

1269 2298 3796 4962 6166 6780 7691 9773

Son 3 Rakam (200,00)

025 095 178 352 468 650 779 905

045 127 291 405 608 662 854 950

063 140 307 451

Son 2 Rakam (160,00)

01 09 45 48 69 83 96

Amorti (80,00)

4 8

Teselli (80.000,00)

0358490 1348490 1357490 1358430 1358493 1358690 1398490 3358490

1058490 1350490 1358090 1358440 1358494 1358790 1458490 4358490

1158490 1351490 1358190 1358450 1358495 1358890 1558490 5358490

1258490 1352490 1358290 1358460 1358496 1358990 1658490 6358490

1308490 1353490 1358390 1358470 1358497 1359490 1758490 7358490

1318490 1354490 1358400 1358480 1358498 1368490 1858490 8358490

1328490 1355490 1358410 1358491 1358499 1378490 1958490 9358490

1338490 1356490 1358420 1358492 1358590 1388490 2358490

31 ARALIK MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Herkesin hayallerini süsleyen yılbaşı büyük ikramiyesinin tutarı bu yıl 80 milyon TL olarak belirlendi. Peki bu ikramiye ile neler yapılabilir? Birçok kişiye sorulduğunda kurulan hayaller çeşit çeşit. Örneğin bu tutar ile lüks cruise gemileri ile yapılan ve yaklaşık 4 ay süren dünya turlarından 400 adet yada İstanbul boğazında başlangıç fiyatı 1 milyon dolar olan yalılardan 13 adet satın alabilirsiniz. Tabi bunlar sadece basit birer örnek. Bu kadar büyük bir tutarı elinde bulunduran kişinin de hayal gücü aynı oranda genişleyip yapılabilecekler listesi uzayacaktır elbette. Ancak önemli olan parayı dengeli harcamak ve ileride sıkıntılı durumlara düşmemek için, doğru yatırımlar yaparak akıllıca değerlendirebilmektir.

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31 ARALIK MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE DİĞER İKRAMİYE TUTARLARI

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandığında diğer büyük ikramiyeler de sahiplerini bulacak. 80 milyon TL dışında dağıtılacak diğer tutarlar şu şekilde:

1 adet 8 milyon TL

10 adet 1 milyon TL

30 adet 100 bin TL

100 adet 10 bin TL

200 adet 5 bin TL

Bu ikramiyelerin dışında biletlerin son rakamlarına göre en az 80 TL olacak şekilde 2 905 564 adet amorti dağıtılacak.

31 ARALIK MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Toplamda 37 milyon adet bilet basılan yılbaşı çekiliş biletlerinde

Tam Bilet Fiyatı 80 TL

Yarım Bilet Fiyatı 40 TL

Çeyrek Bilet Fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

31 ARALIK MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları Milli Piyango idaresinin resmi sayfası olan http://www.mpi.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanmaktadır. Anasayafada çekiliş sonuçları arasından 31 Aralık tarihi seçilerek "çekiliş sonucuna git" sekmesi tıklanır. Açılan sayfada bilet numarası ve çekiliş tarihi yazılıp "Sorgula" butonuna basarak sahip olduğunuz bilete herhangi bir ikramiyenin çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca birçok gazete 1 Ocak sabahı ikramiye kazanan bilet numaralarının tam listesini vermektedir.