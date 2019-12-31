Gözlerin çevrildiği ve heyecanla beklenen çekiliş için alınacak olan biletlerin fiyatları da belirlendi. Çeyrek bilet fiyatı 20 Türk Lirası, yarım bilet fiyatı 40 Türk Lirası iken tam biletin fiyatı ise 80 Türk Lirası olarak belirlendi. Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. İkramiye dörde bölündü. Biletler İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'de satıldı.

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80 MİLYON KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. İkramiye dörde bölündü. Biletler İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'de satıldı.

2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Saat Kaçta?

2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık 2019 Salı günü öğlen 15.00'te başlayacaktır. Kızılay binası çekiliş salonunda gerçekleştirilecektir. Büyük ikramiye ve 2 adet amorti numaraları ise akşam 20.00 – 21.00 saatleri arasında resmi olarak açıklanacaktır. Basın mensuplarının saat 15.00'den sonra çekiliş salonuna girebileceği belirtilmektedir.

2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Hangi Kanalda Olacak?

Geçtiğimiz yıllardaki gibi TRT'de çekilişi izlemek artık mümkün değil. Çekilişi canlı olarak izlemek isteyenler için mpi.gov.tr adresinde bulunan link ile çekilişi canlı olarak izleme hakkına sahip olmaktadırlar.

2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Bilet Sorgulama

2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi bilet sorgulama işlemleri çekiliş sonrasında www.mpi.gov.tr web sayfası üzerinden yapılacaktır. Siteye giriş yaptıktan sonra şans oyunları kısmına gidilmelidir. Takip edilen çekiliş tarihi seçilmelidir. Tarihi de seçildikten sonra bilet numarası girilmelidir. Bilet numarası girişi esnasında dikkatli olmanız tavsiye edilmektedir. Bilet üzerinde yazan numaralar da girildikten sonra bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

www.mpi.gov.tr adresinde yer alan sorgulama ekranı üzerinde bulunan "Tam Liste" seçeneği ile kazanan numaraların tam liste haline de ulaşmanız mümkündür. Çekiliş zamanlarında sayfa üzerinde bir yoğunluk olabilir. Duruma göre yoğunluk sonrasında yılbaşı bileti sorgulama işlemi yapılabilir.