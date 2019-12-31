Hacı Murat Konuk, tartıştığı iki kişiyi öldürdü! İtiraz üzerine cezası 30 yıla çıktı

Bursa'da 2 yıl önce kayınpederi Hilmi Şen (55) ile aynı evde yaşayan Ali Çelik (33), köpek havlaması yüzünden apartman yöneticisi Hacı Murat Konuk'la tartıştı. Konuk, tabancasını çekerek damat ve kayınpederi öldürdü. Tutuklandı. 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyizdeki itiraz üzerine ceza, Bölge Mahkemesi'nce 30 yıl 10 aya yükseltildi.
Ali Çelik
Hilmi Şen
Ali Çelik
Hilmi Şen
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