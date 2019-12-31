Fadime yürekleri ısıttı

Adana'daki bir apartman yandı. Bina sakini 11 kişi son anda kurtarıldı.112 görevlisi Fadime Karaca, çorabını çıkardı. Ayağı çıplak çocuğa giydirip kucakladı. Adana'daki bir apartman yandı. Bina sakini 11 kişi son anda kurtarıldı.112 görevlisi Fadime Karaca, çorabını çıkardı. Ayağı çıplak çocuğa giydirip kucakladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.