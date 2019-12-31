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Fadime yürekleri ısıttı

'daki bir apartman yandı. Bina sakini 11 kişi son anda kurtarıldı.112 görevlisi , çorabını çıkardı. Ayağı çıplak çocuğa giydirip kucakladı.

Fadime yürekleri ısıttı
'daki bir apartman yandı. Bina sakini 11 kişi son anda kurtarıldı.112 görevlisi , çorabını çıkardı. Ayağı çıplak çocuğa giydirip kucakladı.

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