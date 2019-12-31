

Hastalanan oğlunu özel hastaneye götüren eski kaleci, ortalığı birbirine kattı. Olay geçen cuma günü İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Bir dönem Süper Lig'de kalecilik yapan İbrahim Hasançebi, fenalaşan oğlunu bir hastaneye götürdü. Kadın çalışanlar, Hasançebi'ye işlemlerin ücretli olduğunu söyledi. Sinirlenen Hasançebi, tepki gösterdi. Nöbetçi acil servis doktoru Kemal T.'yi de darp etti. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

