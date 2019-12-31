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'da banka şubesine giden soyguncu, tabancayı gösterip bir miktar para aldı. Çıkarken bomba olduğunu iddia ettiği çantayı bıraktı. Çanta temiz çıktı.

Silahlı soygun
Bursa'da banka şubesine giden soyguncu, tabancayı gösterip bir miktar para aldı. Çıkarken bomba olduğunu iddia ettiği çantayı bıraktı. Çanta temiz çıktı.

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