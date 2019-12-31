BİM 1 Ocak 2020'de açık mı? Sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. 1 Ocak resmi tatiller arasında bulunuyor. Bu yüzden pek çok yer kapalı olacak. Bim mağazaları bütün ülke genelinde sabah saat 09:00'da açılıyor ve akşam saat 21:00'de kapanıyor. BİM mağazalara giderek alışveriş yapmak isteyenler BİM 1 Ocak'ta kaçta açılıyor? Sorusuna yanıt arıyor. Faaliyetlerine 1995 senesinde 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Ana ilkesi, temel besin ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

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