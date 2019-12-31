Bugünkü
Takvim

'da 4 kişilik aile fare zehri nedeniyle ölümden döndü

'da , cumartasi günü evlerine giren farelerden kurtulmak için yatak ve dolapların altlarına zehir koydu. Bir süre sonra uykusundan öksürerek uyandı. Evdeki ağır kokudan şüphelenerek, eşini de uyandıran kadın, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri, Karakuş ailesini hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan anne, baba ve çocukları tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Fare kabusu
Adana'da Derya Karakuş, cumartasi günü evlerine giren farelerden kurtulmak için yatak ve dolapların altlarına zehir koydu. Bir süre sonra uykusundan öksürerek uyandı. Evdeki ağır kokudan şüphelenerek, eşini de uyandıran kadın, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri, Karakuş ailesini hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan anne, baba ve çocukları tedavilerinin ardından taburcu oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAdana'da 4 kişilik aile fare zehri nedeniyle ölümden döndü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri