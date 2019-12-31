Adana'da Derya Karakuş, cumartasi günü evlerine giren farelerden kurtulmak için yatak ve dolapların altlarına zehir koydu. Bir süre sonra uykusundan öksürerek uyandı. Evdeki ağır kokudan şüphelenerek, eşini de uyandıran kadın, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri, Karakuş ailesini hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan anne, baba ve çocukları tedavilerinin ardından taburcu oldu.
- Yaşam
- 31.12.2019
- Gazete
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