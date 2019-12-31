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5 ay önce aldığı sıfır kilometre cip başına dert oldu! Arkadaşları dalga geçiyor...

Samsun’da diş teknisyeni ’ın, 5 ay önce 168 bin lira vererek satın aldığı sıfır kilometre cip, üst üste çıkardığı arızalar nedeniyle başına dert oldu.

İsyan'car'
Diş teknisyeninin yeni araba hevesi, kursağında kaldı. Samsun'da yaşayan Cevdet Akdoğan (52), 5 ay önce 168 bin liraya sıfır kilometre cip aldı. Bir süre sonra arıza uyarı lambası yanan araba yolda kaldı. Çekiciyle servise giden ve tamir edilen araba, üst üste defalarca arıza çıkardı. Büyük sıkıntı yaşayan Akdoğan'la arkadaşları bile dalga geçmeye başladı! Durumu yargıya taşıyan diş teknisyeni, "Bir dünya para verdim, paramla rezil oldum. Bir yere giderken, sürekli korkarak gidiyorum, çok rezillik yaşadım. 2011 model bir aracım vardı, o aracımı mumla arıyorum. Heves ettik, böyle bir araba aldık, keşke almasaydık. Çok mağdurum" diyerek dert yandı.



Cevdet Akdoğan cip aldığına pişman oldu.




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