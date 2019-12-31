5 ay önce aldığı sıfır kilometre cip başına dert oldu! Arkadaşları dalga geçiyor...

teknisyeninin yeni araba hevesi, kursağında kaldı. Samsun'da yaşayan(52), 5 ay önce 168 bin liraya sıfır kilometre cip aldı.. Çekiciyle servise giden ve tamir edilen araba, üst üste defalarca arıza çıkardı. Büyük sıkıntı yaşayan Akdoğan'la arkadaşları bile dalga geçmeye başladı! Durumu yargıya taşıyan diş teknisyeni, "Heves ettik, böyle bir araba aldık, keşke almasaydık. Çok mağdurum"Cevdet Akdoğan cip aldığına pişman oldu.