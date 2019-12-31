Yeni yıl mesajları 2020'e sayılı günler kala yılbaşı kutlama resimli mesajlar merak ediliyor. 2020'e sayılı günler kala birçok kişi sevdiklerinin yılbaşını mesaj yoluyla kutlayacak. Sizler için yeni yıl mesajları 2020 güncel smsleri derledik. 2020 yılı yeni umutların yeşereceği insan hayatına yeni fırsatların doğacağı bir yıl olacak. Bazılarına sevinç bazılarına da hüzün getirecek. Yeni yıla girilirken bir yılbaşı geleneği olan hediyeleşmek ve güzel duyguları birbirine iletmek bu yıl da yılbaşının vazgeçilmezleri olacaktır. Haberimizde 2020 yeni yıl için en kısa, anlamlı ve güzel mesajlar bulabilir seçtiğin birkaç en anlamlı mesajı SMS, Whatsapp Mesajları olarak yollayabilirsiniz. 2020'yi kutlamak isteyen vatandaşlar için seçme yılbaşı mesajları...

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