Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 31.12.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 09:26

31 Aralık 2020 hoşgeldin! whatsapp sms...

2020'e girmek için artık saatler kaldı. 2019'u geride bırakırken 2020 büyük coşkuyla karşılanacak. Binlerce kişi sevdiklerinin nı kutlamak için güzel resimli mesajları arıyor. İşte yeni yıl güncel mesajlar takvim.com.tr'de. Yılbaşı ve Noel aynı şey değildir. Noel Bayramı, her yıl 25 Aralık esas alınarak kutlanılan Hristiyan bayramıdır. Aynı zamanda Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş, ya da Milat Yontusu olarak da adlandırılır. 2020 yılı bazılarına sevinç bazılarına da hüzün getirecek. Umarız bu yıl sevinci bol bir yıl geçiririz. Yeni yıla girilirken bir yılbaşı geleneği olan hediyeleşmek ve güzel duyguları birbirine iletmek bu yıl da yılbaşının vazgeçilmezleri olacaktır. İşte en yeni ve orjinal 2020 ...

Yeni yıl mesajları resimli whatsapp sms yoluyla yılbaşı kutlama

Yeni yıl mesajları 2020'e sayılı günler kala yılbaşı kutlama resimli mesajlar merak ediliyor. 2020'e sayılı günler kala birçok kişi sevdiklerinin yılbaşını mesaj yoluyla kutlayacak. Sizler için yeni yıl mesajları 2020 güncel smsleri derledik. 2020 yılı yeni umutların yeşereceği insan hayatına yeni fırsatların doğacağı bir yıl olacak. Bazılarına sevinç bazılarına da hüzün getirecek. Yeni yıla girilirken bir yılbaşı geleneği olan hediyeleşmek ve güzel duyguları birbirine iletmek bu yıl da yılbaşının vazgeçilmezleri olacaktır. Haberimizde 2020 yeni yıl için en kısa, anlamlı ve güzel mesajlar bulabilir seçtiğin birkaç en anlamlı mesajı SMS, Whatsapp Mesajları olarak yollayabilirsiniz. 2020'yi kutlamak isteyen vatandaşlar için seçme yılbaşı mesajları...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri31 Aralık yılbaşı mesajları ve sözleri 2020 hoşgeldin! Yeni yıl mesajları whatsapp sms...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri