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  • 31.12.2019 08:56
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 08:59

- oldu? İşte !

haberine göre alkollü içki ve sigaradaki enflasyon oranında vergi artışının bu yılbaşında uygulanmamasına karar verildi. Sigara zammı ne kadar? Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı? Sigara tiryakileri bu sorulara yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kullanıcıların sigaraya zam yapılacak iddiası tiryakilerin aklına "Sigaraya zam mı gelecek?" sorusunu getirdi. Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir. Peki oldu? İşte !

31 Aralık sigara zammı son dakika ne kadar oldu?

Son dakika haberine göre alkollü içki ve sigaradaki enflasyon oranında vergi artışının bu yılbaşında uygulanmamasına karar verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçen haftadan itibaren sosyal medyada sigaraya zam geleceğine dair ortaya iddialar atılmasıyla birlikte "Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı?" sorusu merak konusu oldu. Bu kapsamda 2020 Ocak sigara fiyat listesi duyuruldu mu sorusu da günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Peki, Sigara zammı ne kadar? Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi...

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