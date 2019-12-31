31 Aralık Milli piyango yılbaşı çekilişi Milli Piyango İdaresinin Ankara Kızılay'daki binasında yapılacak. Büyük ikramiye için saat 15:00'te yapılacak olan çekilişler saat 20:00 ve 21:00 arasında diğer ikramiyeler için devam edecek. Tüm çekilişler basın ve noter huzurunda yapılacak. Basın mensupları saat 15:00'ten itibaren görüntü ve ses kaydı alabilecekler.

31 ARALIK MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Herkesin hayallerini süsleyen yılbaşı büyük ikramiyesinin tutarı bu yıl 80 milyon TL olarak belirlendi. Peki bu ikramiye ile neler yapılabilir? Birçok kişiye sorulduğunda kurulan hayaller çeşit çeşit. Örneğin bu tutar ile lüks cruise gemileri ile yapılan ve yaklaşık 4 ay süren dünya turlarından 400 adet yada İstanbul boğazında başlangıç fiyatı 1 milyon dolar olan yalılardan 13 adet satın alabilirsiniz. Tabi bunlar sadece basit birer örnek. Bu kadar büyük bir tutarı elinde bulunduran kişinin de hayal gücü aynı oranda genişleyip yapılabilecekler listesi uzayacaktır elbette. Ancak önemli olan parayı dengeli harcamak ve ileride sıkıntılı durumlara düşmemek için, doğru yatırımlar yaparak akıllıca değerlendirebilmektir.

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31 ARALIK MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE DİĞER İKRAMİYE TUTARLARI

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandığında diğer büyük ikramiyeler de sahiplerini bulacak. 80 milyon TL dışında dağıtılacak diğer tutarlar şu şekilde:

1 adet 8 milyon TL

10 adet 1 milyon TL

30 adet 100 bin TL

100 adet 10 bin TL

200 adet 5 bin TL

Bu ikramiyelerin dışında biletlerin son rakamlarına göre en az 80 TL olacak şekilde 2 905 564 adet amorti dağıtılacak.

31 ARALIK MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Toplamda 37 milyon adet bilet basılan yılbaşı çekiliş biletlerinde

Tam Bilet Fiyatı 80 TL

Yarım Bilet Fiyatı 40 TL

Çeyrek Bilet Fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

31 ARALIK MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları Milli Piyango idaresinin resmi sayfası olan http://www.mpi.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanmaktadır. Anasayafada çekiliş sonuçları arasından 31 Aralık tarihi seçilerek "çekiliş sonucuna git" sekmesi tıklanır. Açılan sayfada bilet numarası ve çekiliş tarihi yazılıp "Sorgula" butonuna basarak sahip olduğunuz bilete herhangi bir ikramiyenin çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca birçok gazete 1 Ocak sabahı ikramiye kazanan bilet numaralarının tam listesini vermektedir.