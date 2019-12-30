Yarın PTT açık mı? Çalışma saatleri nedir? 31 Aralık Salı yarın postaneler açık mı?

2019 yılının son günleri yaşanırken, 2020 yılına girmek için geri sayım başladı. 31 Aralık'ta postaneler açık mı sorusu birçok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 31 Aralık postaneler açık mı 2019? PTT kargo çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

31 ARALIK POSTANELER AÇIK MI?

PTT ve kargolarla ilgili resmi bir kurumdan açıklama gelmemesine rağmen yeni yılın ilk gününde resmi tatil bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurumlar arasında yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı da yılbaşında tatil yaparak bir günlüğüne ara verecek. Bunun dışında özel kargo firmalarının de kural olarak yılbaşında tatil yapması beklenmektedir. Ancak bazı kargo firmalarının şirket politikaları gereği yılbaşında kısmi hizmet verebilme ihtimali var.

PTT Kargo: Çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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