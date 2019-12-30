Üniversite öğrencisinin aşk macerası pahalıya patladı! Savcıdan emsal karar

Yurdum erkeği, çapkınlığıyla ün yaptı! 25 yaşındaki M.D. isimli üniversite öğrencisinin aşk macerası ise pahalıya patladı! Olay, 26 Mart'ta Balıkesir'de yaşandı. İnternet üzerinden eskort sitelerine giren M.D., burada iletişime geçtiği kadına parça parça toplamda 59 bin 800 lira yolladı! Üstelik bu kişi ya da kişilerle bir kez olsun bile buluşamadı. Dolandırıldığını anlayınca, soluğu savcılıkta aldı. Eskort sitesi İstanbul'da olduğu için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2'si kadın 7 kişi hakkında soruşturma açıldı.
AHLAKA VA HUKUKA AYKIRI...
Savcı Duygu Karagöl Halhalli, Yargıtay 15. Ceza Dairesi'nin 2014'te aldığı kararı örnek göstererek bir ilke imza attı. Savcı Halhalli, kararında "Para karşılığı 'bir kadınla tanışma ve onunla birlikte olma' taahhüdünün ahlaka ve hukuka aykırı bir talep içerdiği, ahlaka ve hukuka aykırı isteğin karşılanmasının dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli davranış olarak kabul edilemeyeceği ve bu nedenle suçun yasal unsurunun oluşmadığı kanaatine varıldı" yazdı. Davanın bir alacak verecek davası olduğuna işaret eden kadın savcı, "Ahlaka ve hukuka aykırı isteğin karşılanması, dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli davranış olarak kabul edilemez" ifadesini kullandı.
Aşk macerası kötü biten genç, hukuk mücadelesi başlattı.
OSMAN ASİLTÜRK
AHLAKA VA HUKUKA AYKIRI...
Savcı Duygu Karagöl Halhalli, Yargıtay 15. Ceza Dairesi'nin 2014'te aldığı kararı örnek göstererek bir ilke imza attı. Savcı Halhalli, kararında "Para karşılığı 'bir kadınla tanışma ve onunla birlikte olma' taahhüdünün ahlaka ve hukuka aykırı bir talep içerdiği, ahlaka ve hukuka aykırı isteğin karşılanmasının dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli davranış olarak kabul edilemeyeceği ve bu nedenle suçun yasal unsurunun oluşmadığı kanaatine varıldı" yazdı. Davanın bir alacak verecek davası olduğuna işaret eden kadın savcı, "Ahlaka ve hukuka aykırı isteğin karşılanması, dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli davranış olarak kabul edilemez" ifadesini kullandı.
Aşk macerası kötü biten genç, hukuk mücadelesi başlattı.
OSMAN ASİLTÜRK
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