Üniversite öğrencisinin aşk macerası pahalıya patladı! Savcıdan emsal karar

erkeği, çapkınlığıyla ün yaptı!aşk macerası ise pahalıya patladı! Olay, 26 Mart'ta Balıkesir'de yaşandı. İnternet üzerinden eskort sitelerine giren M.D., burada iletişime geçtiği kadına parça parça toplamdaÜstelik bu kişi ya da kişilerle bir kez olsun bileDolandırıldığını anlayınca, soluğu savcılıkta aldı. Eskort sitesi İstanbul'da olduğu için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafındanSavcı Duygu Karagöl Halhalli, Yargıtay 15. Ceza Dairesi'nin 2014'te aldığı kararı örnek göstererek bir ilke imza attı. Savcı Halhalli, kararında "Para karşılığı 'bir kadınla tanışma ve onunla birlikte olma' taahhüdünün ahlaka ve hukuka aykırı bir talep içerdiği, ahlaka ve hukuka aykırı isteğin karşılanmasının dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli davranış olarak kabul edilemeyeceği ve bu nedenle suçun yasal unsurunun oluşmadığı kanaatine varıldı" yazdı. Davanın bir alacak verecek davası olduğuna işaret eden kadın savcı,ifadesini kullandı.Aşk macerası kötü biten genç, hukuk mücadelesi başlattı.