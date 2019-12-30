Umut bekliyor

Denizli'de Necati-Ayten Yıldız, SMA’dan bir evlatlarını kaybetti. İkinci çocukları Umut da aynı hastalığa yakalanınca şoka girdi: İlaç için yardım istiyoruz. Denizli'de Necati-Ayten Yıldız, SMA'dan bir evlatlarını kaybetti. İkinci çocukları Umut da aynı hastalığa yakalanınca şoka girdi: İlaç için yardım istiyoruz.
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