Umut bekliyor Denizli'de Necati-Ayten Yıldız, SMA’dan bir evlatlarını kaybetti. İkinci çocukları Umut da aynı hastalığa yakalanınca şoka girdi: İlaç için yardım istiyoruz.

Denizli'de Necati-Ayten Yıldız, SMA'dan bir evlatlarını kaybetti. İkinci çocukları Umut da aynı hastalığa yakalanınca şoka girdi: İlaç için yardım istiyoruz. TÜM MANŞETLER