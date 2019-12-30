Üç yıl üst üste 28'er ünite kan verdi

İzmir'de, bugüne kadar 212 ünite kan bağışlayıp, hem de birçok hastayı hayata döndüren Emin Şahin (60), 2019 yılının son bağışını yaptı. Bu bağışla beraber, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında, toplamda 84 ünite aferez ve tam kan bağışı yapmış oldu. Şahin, üç yılda bağışlarıyla, Türkiye'de yeni bir ilke imza attı. Bayraklı'daki Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi'nde yılın son kan bağışını yapan Şahin, çalışanlarla birlikte pasta keserek başarısını kutladı. Şahin, "Hedefim 500, ondan sonra yaşım kemale erdiğinde bırakacağım. Son üç yılda 72 ünite aferez, 12 ünite tam kan verdim. Çok şükür, çok sağlıklıyım. Fazla kan insana zarar verir"dedi.
- Yaşam
- 30.12.2019
- Gazete
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