Torbalı’da dehşet

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), dün gece 21.30'da evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vuruldu. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bu olaydan kısa süre sonra 600 metre uzaklıkta, Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de silahla öldürüldü. İlk tespitlere göre, saldırganın para isteği Park'ı vurduktan sonra sokakta sırtına silahı dayayıp evine götürdüğü Hatice Gülcemal'i de istediği parayı vermediği için katlettiği bildirildi. Polis alarma geçti.Polis, Park'ın evinde incelemeler yaptı.Torbalı Sağlık Müdürü Dr. F. Mehmet Park ve cerrah Harun Gülcemalin eşi Hatice Gülcemal evlerinde ölü bulundu.