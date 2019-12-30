Nevşehir'de lise öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi

Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'nde Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi bir ailenin evini yeniledi. Suat Aydoğdu'nun evinde bir hafta süreyle tadilat ve temizlik çalışması yapan gençler, duvarları boyadı, elektrik-su tesisatı ile kırık camları değiştirdi. Evi onarılıp yenilenen Suat Aydoğdu, öğrencilere teşekkür etti.
Öğrenciler, "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında kolları sıvadı. Tadilat ve temizlik çalışması yaptı.
Öğrenciler, "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında kolları sıvadı. Tadilat ve temizlik çalışması yaptı.
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