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Koca dayağı komaya soktu

Samsun'da 10 yıllık evli üç çocuk annesi Elif K. (30), kendisini darbeden eşi Mehmet K. (32) tarafından hastaneye kaldırıldı. Tek gözünü kaybetme ihtimali bulunan kadın yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Koca dayağı komaya soktu
Samsun'da 10 yıllık evli üç çocuk annesi Elif K. (30), kendisini darbeden eşi Mehmet K. (32) tarafından hastaneye kaldırıldı. Tek gözünü kaybetme ihtimali bulunan kadın yoğun bakımda tedavi altına alındı. Mehmet K. ise adliyeye sevk edildi. Elif K'nin yengesi Neriman Keskin, "Çok basit şeyler için bile şiddet görüyordu. Bir hafta önce de cep telefonunu şarja takmayı unuttuğu için dövmüş" dedi.

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