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Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, 10 dakika sonra doğum yaptı

Bursa İnegöl'de yaşanan olay, tıp literatürüne geçecek cinstendi. 33 yaşındaki Yasemin A., önceki akşam karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlar, ağrının nedeninin öğrenmek için birtakım testler istedi. Sonuçlar çıkınca, tüm hastanede şoka girdi!

Vay 'ana'sını!
Bursa İnegöl'de yaşanan olay, tıp literatürüne geçecek cinstendi. 33 yaşındaki Yasemin A., önceki akşam karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlar, ağrının nedeninin öğrenmek için birtakım testler istedi. Sonuçlar çıkınca, tüm hastanede şoka girdi!

ÜÇ ÇOCUĞU VAR!
Çünkü Yasemin A., 9 aylık hamileydi. Doğum sancısı çektiği anlaşılan kadın, 10 dakika sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Yasemin A.'nın üç çocuğunun daha olduğu öğrenildi.

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