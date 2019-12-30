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Çift kol nakledilen Yusuf ilk kez doktoruyla tokalaştı

Çift kol nakledilen Yusuf, ilk kez doktoruyla tokalaştı. Genç adam mutluluğunu şöyle anlattı: Artık yemeğimi kendim yiyeceğim. Kaşık, çatal tutmayı özledim!

Hayatı 'kol'aylaştı
Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çift kol nakli ameliyatı yapılan Yusuf Oğuz Şimşek (25), doktoru Yunus Emre Şeker ile tokalaşmanın heyecanını yaşadı. Hiç umudunu kaybetmediğini belirten genç adam, "Ellerimi ilk gördüğümde büyük mutluluk hissettim. Sevincimden ne yapacağımı bilmiyordum. Zaman geçtikçe ihtiyaçlarımı kendim görebileceğim. Otomobilleri çok seviyordum. İlk işim otomobil kullanmak olacak. Yemeği artık kendim yiyeceğim. Kaşık, çatal tutmayı özledim. Yapamadığım her şeyi özledim. Yıllar sonra birisiyle tokalaştım. Güzel bir his" şeklinde konuştu.

Doktor Şeker, "Beklentimiz onun hareket etmesi, günlük ihtiyaçlarını giderebilmesi. Araba da kullanabilecek, hayali olan birçok işi yapabilecek. Güzel günler Yusuf'u bekliyor" dedi.

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