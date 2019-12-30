Beylikdüzü'nde cinayet: Kocasını silahla vurarak öldürdü

20 yıllık evli çiftin tartışması kanlı bitti. Olay dün İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Binnaz Kırış (45) ve Ferhat Kırış (41) evlerinde misafirlerini ağırladı. Çift arasında tartışma çıktı. Yatak odalarına geçen adam uyumaya başladı. Kadın ise sabaha karşı silahı alarak kocasının başına bir el ateş etti. Daha sonra polisi arayarak cinayeti itiraf etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman dairesine giren sağlık ekipleri başından vurulan talihsiz adamın öldüğünü belirledi. Katil zanlısı gözaltına alınarak karakola götürüldü. Plastik firmasında çalışan Ferhat Kırış ile eşi Binnaz Kırış'ın biri erkek 2 çocukları olduğu, erkek çocuklarının nişanlı ve Nisan ayında düğün planı yaptığı öğrenildi. Kısa sürede bölgeye giden polis ekipleri, apartmanda ve cinayetin işlendiği dairede inceleme yaptı.