3 yıl önce evlenen(31) ve(29) çiftinin bebekleri olmayınca tüp bebek yöntemini denedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından ikiz bebeklerine hamile kalan kadın, hamileliğinin 8'inci ayında rahatsızlandı.Ercan ile biri erkek biri kız ikiz bebekleri kurtarılamadı. Fabrika işçisi Onur Ercan, eşi ve ikizlerinin hayatını kaybetmesiyle adeta yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan Onur Ercan, eşi ve ikizlerinin cenazelerini alarak Adana'ya götürdü. Leyla ile bebekleri Beste ve Ali Eren aynı mezarlığa defnedildi., "Leyla'nın bebeklerimle birlikte beni neden yalnız bırakıp gittiniz" diyerek gözyaşı döktü.Hem eşini hem de ikiz bebeklerini toprağa veren Onur Ercan, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Genç adamı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.