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Yok böyle acı! , son yolcuğuna uğurlandı

Kayseri'de 8 aylık bebekleriyle birlikte doğumda hayatını kaybeden , son yolcuğuna uğurlandı. Acılı eşi Onur Ercan uzun uzun tabutuna sarıldı.

Yok böyle acı!
Kayseri'de 3 yıl önce evlenen Onur (31) ve Leyla Ercan (29) çiftinin bebekleri olmayınca tüp bebek yöntemini denedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından ikiz bebeklerine hamile kalan kadın, hamileliğinin 8'inci ayında rahatsızlandı. Gebelik zehirlenmesi geçirdiği anlaşılan Ercan doğuma alındı. Ercan ile biri erkek biri kız ikiz bebekleri kurtarılamadı. Fabrika işçisi Onur Ercan, eşi ve ikizlerinin hayatını kaybetmesiyle adeta yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan Onur Ercan, eşi ve ikizlerinin cenazelerini alarak Adana'ya götürdü. Leyla ile bebekleri Beste ve Ali Eren aynı mezarlığa defnedildi. Baba Ercan, "Leyla'nın bebeklerimle birlikte beni neden yalnız bırakıp gittiniz" diyerek gözyaşı döktü.

Hem eşini hem de ikiz bebeklerini toprağa veren Onur Ercan, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Genç adamı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.




Leyla Ercan, 3 yıl önce fabrikada işçi olan Onur Ercan ile evlenmişti. Genç kadın, 8 aylık hamileyken yaşamını yitirdi.


ALİ ALTUNTA

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