Seçimi kaybeden muhtar, kendisine oy vermeyen ailelerin yakınlarına ait mezarların yerini değiştirdi

Trabzon Maçka'ya bağlı Üçgedik Mahallesi'nde fıkraları aratmayan bir olay gerçekleşti... Üç dönem muhtarlık yapan Dursun Yeşilaraz, son seçimi rakibi Ziya Yeşilaraz'a karşı kaybetti. Bu sonucu hazmedemedi. Eşinin ailesi tarafından bağışlanan mezar yerindeki 8 kabrin, yakınları kendisine oy vermediği için kaldırılmasını istedi. Yaşanan tartışmaların ardından cenaze sahipleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak, mezarların taşınmasını talep etti. Belediye tarafından verilen onayla üç cenaze, mezarlarından alınıp, başka bir mezarlıkta defnedildi. Diğer beş mezarın da belediye tarafından verilecek onayın ardından taşınacağı öğrenildi. Kendisine iftira atıldığını söyleyen eski muhtar, "Tekrar muhtarlık seçimine girerim diye herhalde böyle bir karalama yaptılar" dedi.
Ziya Yeşilaraz
Dursun Yeşilaraz
Ziya Yeşilaraz
Dursun Yeşilaraz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.