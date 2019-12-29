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Seçimi kaybeden muhtar, kendisine oy vermeyen ailelerin yakınlarına ait mezarların yerini değiştirdi

Muhtar , son seçimi kaybetti. Sonucu hazmedemedi. Kendisine oy vermeyen aileleri hedef seçti. Bu kişilerin yakınlarına ait mezarların yerlerini değiştirdi.

Kabir azabı
Trabzon Maçka'ya bağlı Üçgedik Mahallesi'nde fıkraları aratmayan bir olay gerçekleşti... Üç dönem muhtarlık yapan , son seçimi rakibi Ziya Yeşilaraz'a karşı kaybetti. Bu sonucu hazmedemedi. Eşinin ailesi tarafından bağışlanan mezar yerindeki 8 kabrin, yakınları kendisine oy vermediği için kaldırılmasını istedi. Yaşanan tartışmaların ardından cenaze sahipleri, Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak, mezarların taşınmasını talep etti. Belediye tarafından verilen onayla üç cenaze, mezarlarından alınıp, başka bir mezarlıkta defnedildi. Diğer beş mezarın da belediye tarafından verilecek onayın ardından taşınacağı öğrenildi. Kendisine iftira atıldığını söyleyen eski muhtar, "Tekrar muhtarlık seçimine girerim diye herhalde böyle bir karalama yaptılar" dedi.


Ziya Yeşilaraz


Dursun Yeşilaraz

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