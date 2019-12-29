6 bilen çıkmayınca 5 milyon 122 bin 952 lira çarşambaya devretti. 5 bilenler 7 bin 358 lira, 4 bilenler 89 lira, 3 bilenler ise 12 lira 20 kuruş ikramiye alacak. 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 122 bin 952 lira çarşambaya devretti. 5 bilenler 7 bin 358 lira, 4 bilenler 89 lira, 3 bilenler ise 12 lira 20 kuruş ikramiye alacak. 7,12,15,17,19,48
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