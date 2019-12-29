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Okula gidemeyen engelli öğrenciye liseliler rampa yaptı

Bursa’da liseliler, kas hastalığı nedeniyle evden çıkamayan Abdullah Altun’a rampa yaptı. 1 ay sonra okuluna dönen küçük çocuk, alkışlarla karşılandı.

Hayat rampası
Bursa'da oturan kas hastası Abdullah Altun (12) babasının yardımıyla okula gidip, gelmeye başladı. Ancak babası bir süre önce rahatsızlandı. Hal böyle olunca talihsiz yavru 1 aydır okulundan uzak kaldı. Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Metal Alanı Teknolojisi Bölümü öğrencileri, Abdullah'ı okuluna tekrar kavuşturmak için kolları sıvadı. Hemen atölyede çalışmaya başlayan liseliler, engelli öğrenci okula gidebilsin diye hem evine, hem de okulun girişine demirden iki tane engelli rampası yaptı. Altun da liselilerin yaptığı rampayı kullanarak servise binmeye ve okula gitmeye başladı. Öğrenciler, bir ay sonra engelli arkadaşlarını alkışlarla karşıladı.



Uzun bir aradan sonra okuluna gittiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Abdullah Altun, "Evimin ve okulunun önünde engelli rampası olmadığı için okula gidemiyordum. Bunu öğrenen yandaki okulda okuyan liseliler bana iki tane engelli rampası yapmışlar. Bu rampaları kullanarak servise rahatça binebiliyorum. Çok mutluyum, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. Engelli öğrenciye rampa yapan liseliler ise "Onun için engelli rampası yaptık; hem evine hem de okulunun önüne yerleştirdik. Uzun zaman sonra Abdullah okula geldi" dedi.



Altun, "Büyüyünce resim öğretmeni olmak istiyorum" diye konuştu.

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