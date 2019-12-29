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'da 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde katledilen kadının katili kardeşi çıktı

'da dün, 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde vurularak katledilen Deniz K.'nin (27), erkek kardeşi Sezer K. (21) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, katili arıyor.

Katil kardeş!
Diyarbakır'da dün, 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde vurularak katledilen Deniz K.'nin (27), erkek kardeşi Sezer K. (21) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, katili arıyor.

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