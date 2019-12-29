Ava giderken avlandı! Sivas'ın Divriği İlçesi'nde G.M.A. isimli şahıs dün ava kapalı alanda yasaklı türler arasında bulunan yaban keçisini avladı. Vurulan yaban keçisi ve av tüfeği muhafaza altına alındı. Avcıya ise yasaklı tür avlamak ve diğer suçlardan toplamda 20 bin lira idari para cezası yazıldı.

Sivas'ın Divriği İlçesi'nde G.M.A. isimli şahıs dün ava kapalı alanda yasaklı türler arasında bulunan yaban keçisini avladı. Vurulan yaban keçisi ve av tüfeği muhafaza altına alındı. Avcıya ise yasaklı tür avlamak ve diğer suçlardan toplamda 20 bin lira idari para cezası yazıldı. TÜM MANŞETLER