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Mustafapaşa’daki 40 odalı mağara satışa çıktı! Fiyatı 2 milyon 750 bin lira

Türkiye'nin birçok kentindeki farklı yapılar dikkat çekiyor. Mustafapaşa'daki bir mağara da bunlardan biri. 40 oda kapasiteli; 5 kat kaya olmak üzere vadinin hemen yanında güney cepheli eski mağara da satışa çıktı. Sahibi bu özel yapı için 2 milyon 750 bin lira talep etti. Eski taştan tekerlek kapıları olan mağaranın ne zaman yapıldığı ise bilinmiyor.

Satılık mağara
Türkiye'nin birçok kentindeki farklı yapılar dikkat çekiyor. Mustafapaşa'daki bir mağara da bunlardan biri. 40 oda kapasiteli; 5 kat kaya olmak üzere vadinin hemen yanında güney cepheli eski mağara da satışa çıktı.



Sahibi bu özel yapı için 2 milyon 750 bin lira talep etti. Eski taştan tekerlek kapıları olan mağaranın ne zaman yapıldığı ise bilinmiyor.



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