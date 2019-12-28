Türkiye'nin birçok kentindeki farklı yapılar dikkat çekiyor. Ürgüp Mustafapaşa'daki bir mağara da bunlardan biri. 40 oda kapasiteli; 5 kat kaya olmak üzere vadinin hemen yanında güney cepheli eski mağara da satışa çıktı.
Sahibi bu özel yapı için 2 milyon 750 bin lira talep etti. Eski taştan tekerlek kapıları olan mağaranın ne zaman yapıldığı ise bilinmiyor.
Sahibi bu özel yapı için 2 milyon 750 bin lira talep etti. Eski taştan tekerlek kapıları olan mağaranın ne zaman yapıldığı ise bilinmiyor.
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