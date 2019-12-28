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Öğretmen İlkay Sivaslı'yı öldüren kiralık katilin davasında yeni gelişme

İstanbul Pendik'te öğretmen İlkay Sivaslı'yı öldürmekten tutuklu bulunan kiralık katil Tanju Doğan'ın (45) yargılanmasına devam edildi. Sanık, kadını öldürmesi için Sivaslı'nın kız kardeşi tarafından kendisine siyanür gönderildiğini iddia etti. İbrahim Sivaslı'nın avukatı da, İlkay Sivaslı'nın kız kardeşi olmadığını söyledi.

Bir garip dava
İstanbul Pendik'te öğretmen İlkay Sivaslı'yı öldürmekten tutuklu bulunan kiralık katil Tanju Doğan'ın (45) yargılanmasına devam edildi. Sanık, kadını öldürmesi için Sivaslı'nın kız kardeşi tarafından kendisine siyanür gönderildiğini iddia etti. İbrahim Sivaslı'nın avukatı da, İlkay Sivaslı'nın kız kardeşi olmadığını söyledi.



Mahkeme, sanığın olay tarihinde ve sonrasında suç ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vererek duruşmayı erteledi.

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