Hayat acıya gebe

Kayserili Leyla Ercan, ikizlere hamile kaldı. 8. ayda fenalaştı. Kendisi de bebekleri de kurtarılamadı. Acılı eşi Onur Ercan 'Gebelik zehirlenmesiymiş' diye ağladı. Kayserili Leyla Ercan, ikizlere hamile kaldı. 8. ayda fenalaştı. Kendisi de bebekleri de kurtarılamadı. Acılı eşi Onur Ercan 'Gebelik zehirlenmesiymiş' diye ağladı.
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