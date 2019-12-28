Eski eşine şiddet uygulayan kocaya takılan kelepçe bozuk çıktı!

Şiddet mağduru Zeliha'nın eski eşine takılan elektronik kelepçe bozuk çıktı. Kadın büyük korku yaşamaya başladı. Aydın'da Zeliha Erdemir (32), Murat Cem K. (36) ile 4 yıllık arkadaşlıklarını nikah masasına taşıdı. Şiddet gören kadının hayatı kabusa döndü. Çift, 2014'te boşandı. Koca tehditlerini sürdürdü. Kadın 46 kez şikayetçi oldu.
'ÖLMEK İSTEMİYORUM'
Sosyal medyadan 'Ölmek istemiyorum' diyerek yardım istedi. Mahkeme, Murat Cem K.'nin, Erdemir'e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar verdi. Kelepçe arızalı çıktı. Erdemir, "Kelepçenin arızalı olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadık. Elektronik kelepçe caydırıcı bir süreç olur ve birçok kişiye de örnek teşkil eder" dedi.
46 KEZ ŞİKAYETÇİ OLDU
Eski eşinin tehditlerinden bunalan Zeliha Erdemir, 46 kez karakola giderek şikayetçi oldu.
Murat Cem K.'ye takılan kelepçe bozuk çıktı. Yenisi 1 hafta sonra gelecek.
'ÖLMEK İSTEMİYORUM'
Sosyal medyadan 'Ölmek istemiyorum' diyerek yardım istedi. Mahkeme, Murat Cem K.'nin, Erdemir'e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar verdi. Kelepçe arızalı çıktı. Erdemir, "Kelepçenin arızalı olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadık. Elektronik kelepçe caydırıcı bir süreç olur ve birçok kişiye de örnek teşkil eder" dedi.
46 KEZ ŞİKAYETÇİ OLDU
Eski eşinin tehditlerinden bunalan Zeliha Erdemir, 46 kez karakola giderek şikayetçi oldu.
Murat Cem K.'ye takılan kelepçe bozuk çıktı. Yenisi 1 hafta sonra gelecek.
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