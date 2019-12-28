En acı görev

Karabük'te Satiye Yılmaz, 2 gün önce hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadın, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. İmam eşi Muhammed Yılmaz, cenazede taziyeleri kabul etti. Kadının yine imam olarak görev yapan kardeşi Ali Bayram da cenaze namazını kıldırdı. Bayram, gözyaşlarına hakim olamadı.
Satiye Yılmaz
Satiye Yılmaz
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