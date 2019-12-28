Doktor kızı eşi tarafından öldürülen anne Gülden Yılmaz: En ağır cezayı alacağına inanıyorum

Gözünü kırpmadan kızını öldüren babanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Olay 27 Haziran'da Balıkesir'de meydana geldi. Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz (28) otomobili ile yola çıktı. Araca GPS koyan babası Mustafa Ali Yılmaz (67), kızına kaza yaptırdı. Daha sonra 20 el ateş ederek öldürdü. Yılmaz'ın otomobilinde bulunan arkadaşları Melike O. ile Ebru U. büyük korku yaşadı. Katil zanlısı tutuklandı. Mustafa Ali Yılmaz hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Anne Gülden Yılmaz, "Herkesin bildiği gibi sancılı bir boşanma dönemi geçiriyorum. Öz kızını 20 kurşunla öldürecek kadar gözü dönmüş bir adamdan hala boşanabilmiş değilim. Hakim boşamamıştı, tepki verdiğim için de benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuştu. Bu süreçte, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet istendiğini öğrendim ve memnuniyetle karşıladım. Tabi ki hiçbir şey benim acımı dindiremez, ama o adamın en ağır cezayı alması için güçlü olmak zorundayım" diye konuştu.
Mustafa Ali Yılmaz'ın müebbet hapsi isteniyor.
Anne Gülden Yılmaz, yaralarını sarmaya çalışıyor.
Mustafa Ali Yılmaz'ın müebbet hapsi isteniyor.
Anne Gülden Yılmaz, yaralarını sarmaya çalışıyor.
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