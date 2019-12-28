Doktor kızı eşi tarafından öldürülen anne Gülden Yılmaz: En ağır cezayı alacağına inanıyorum

kırpmadan kızını öldüren babanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Olay 27 Haziran'da Balıkesir'de meydana geldi. Pratisyen Hekim(28) otomobili ile yola çıktı. Araca GPS koyan babası(67), kızına kaza yaptırdı.Yılmaz'ın otomobilinde bulunan arkadaşlarıbüyük korku yaşadı. Katil zanlısı tutuklandı. Mustafa Ali Yılmaz hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Anne, "Herkesin bildiği gibi sancılı bir boşanma dönemi geçiriyorum.Hakim boşamamıştı, tepki verdiğim için de benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuştu. Bu süreçte, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet istendiğini öğrendim ve memnuniyetle kdiye konuştu.Mustafa Ali Yılmaz'ın müebbet hapsi isteniyor.Anne Gülden Yılmaz, yaralarını sarmaya çalışıyor.