Antalya'da eşiyle boşanma aşamasında olan Nazan E. 'Sende büyü var, kocanla aranı düzelteceğiz' diyen dolandırıcılara 2 milyon lira kaptırdı. 4 kişinin, 16.5 yıldan 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Nazan E., sanık Erol Ç.'nin kendisinden aldığı paranın 600 bin lirasıyla leylek bağırsağı ve ceylan derisi aldığını söylediğini anlattı.



Dolandırıldığını anlayan Nazan E. soluğu savcılıkta aldı.