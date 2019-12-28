Bugünkü
Takvim

'da 'Koca'man vurgun! 2 milyon lira kaptırdı

'da eşiyle boşanma aşamasında olan Nazan E. 'Sende büyü var, kocanla aranı düzelteceğiz' diyen dolandırıcılara 2 milyon lira kaptırdı. 4 kişinin, 16.5 yıldan 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Nazan E., sanık Erol Ç.'nin kendisinden aldığı paranın 600 bin lirasıyla leylek bağırsağı ve ceylan derisi aldığını söylediğini anlattı.

Kocaman vurgun!
Antalya'da eşiyle boşanma aşamasında olan Nazan E. 'Sende büyü var, kocanla aranı düzelteceğiz' diyen dolandırıcılara 2 milyon lira kaptırdı. 4 kişinin, 16.5 yıldan 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Nazan E., sanık Erol Ç.'nin kendisinden aldığı paranın 600 bin lirasıyla leylek bağırsağı ve ceylan derisi aldığını söylediğini anlattı.

Dolandırıldığını anlayan Nazan E. soluğu savcılıkta aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAntalya'da 'Koca'man vurgun! 2 milyon lira kaptırdı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri