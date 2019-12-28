Yusuf Özgür, ABD'nin Virginia eyaletinde ek iş yaparak ailesinin geçimini sağlıyordu. Yemek şirketi DoorDash'da şoförlük yapan 56 yaşındaki Yusuf Özgür, Perşembe sabah saatlerinde girdiği Manassas bölgesindeki Denny's restoranında iki soyguncu tarafından saldırıya uğradı. Soygun esnasında siparişi almak için içeri giren Özgür kapıyı tuttu. Ancak soyguncular Özgür'ün kafasına sopa ile vurup daha sonra göğüs bölgesine ateş etti. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
İçerideki bir kişiyi daha ateş ederek yaralayan soyguncuların olay yerinden kaçtığı belirtilirken, eyalet polisi failleri arama çalışması başlattı. Polis, soyguncuları bulana ya da ihbar edene 10 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.
Olaya dair yazılı bir açıklama yayımlayan DoorDash yönetimi ise, "Acılı aileye ulaşıp, geçirdikleri bu zor zamanlarda her türlü destek için yanlarında olduğumuzu belirttik" dedi.
BİNLERCE AMERİKALI, ÖZGÜR İÇİN MESAJ YAZDI
Özgür adam, bizi ağlattın. Soyguncular cezasını çekecek, rahat uyu.
Sen herkese yardım eden biriydin. Çok acı.
Sadece işini yapıyordu. Ailesi için gece gündüz çalışıyordu. Bir silah o aileyi yok etti.
Özgür değildin. Hep çalışmak zorundaydın koca adam.
İşte Yusuf Özgür'ü öldüren katiller...
İçerideki bir kişiyi daha ateş ederek yaralayan soyguncuların olay yerinden kaçtığı belirtilirken, eyalet polisi failleri arama çalışması başlattı. Polis, soyguncuları bulana ya da ihbar edene 10 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.
Olaya dair yazılı bir açıklama yayımlayan DoorDash yönetimi ise, "Acılı aileye ulaşıp, geçirdikleri bu zor zamanlarda her türlü destek için yanlarında olduğumuzu belirttik" dedi.
BİNLERCE AMERİKALI, ÖZGÜR İÇİN MESAJ YAZDI
Özgür adam, bizi ağlattın. Soyguncular cezasını çekecek, rahat uyu.
Sen herkese yardım eden biriydin. Çok acı.
Sadece işini yapıyordu. Ailesi için gece gündüz çalışıyordu. Bir silah o aileyi yok etti.
Özgür değildin. Hep çalışmak zorundaydın koca adam.
İşte Yusuf Özgür'ü öldüren katiller...
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