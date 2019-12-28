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1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü

Osmaniye'de yaşayan Tuğba Kaya (23), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Evinde tabancayla vurularak öldürülen Tuğba Kaya'nın katil zanlısı, hayvancılık yapan babası İsmail Kaya olduğu ortaya çıktı.

Vahşete gebe
Osmaniye'de 4 aylık hamile Tuğba Kaya (23), çocuğunun gözü önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Baba ve eşi Kadir Kaya, gözaltına alındı.

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