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Müge Anlı'da milyonları duygulandıran anlar! Avukat Rahmi Özkan gözyaşlarına boğuldu

Avukat Rahmi Özkan, akciğer kanserine yenilen torununu uğurladı. Yeniden programa katıldı. “Allah tüm dostlarımdan razı olsun” diyerek ağladı. O anlar milyonları duygulandırdı...

Atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dün duygu dolu anlar yaşandı... Sunucu Müge Anlı'nın ekip arkadaşı Avukat Rahmi Özkan, geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur'u sonsuzluğa uğurladı. Talihsiz yavrunun akciğer kanserine yenik düştüğü ortaya çıktı. Acısı bir nebze dinen Rahmi Bey, dün yeniden programa katıldı. Yaşadığı acıyı şöyle anlattı: Hepinizden Allah razı olsun. İlk dakikadan itibaren telefonla arayarak, mesaj göndererek camiye, mezarlığa gelerek bizleri yalnız bırakmayan acımızı paylaşan bütün dostlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Acı günde dostu yanınızda görmek insanı ayrı bir teselli ediyor. Bu örf ve adetlerimiz çok güzel. Herhalde torunum da gittiği yerde huşu içindedir. Rahmi Özkan, konuşmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.



MÜGE ANLI TESELLİ ETTİ
Müge Anlı, gözyaşlarına boğulan Özkan'a sarıldı. "Nurlar içinde yatsın. Mekanı cennet olsun" diyerek teselli etmeye çalıştı.

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