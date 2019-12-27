5 yaşındaki öğrencisini taciz eden yabancı uyruklu kadın öğretmen hakkında yakalama kararı İstanbul'da özel bir ana okulda 5 yaşındaki E.K. adlı kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddia edilen İngiliz öğretmen R. Kate Richardson, duruşmaya katılmadı. Avukatları, tacizcinin ülkesinde olduğunu açıkladı. Orada ifade verebileceğini anlattı. Hakim, yakalama kararı çıkarttı.

İ stanbul'da özel bir ana okulda 5 yaşındaki E.K. adlı kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddia edilen İngiliz öğretmen R. Kate Richardson, duruşmaya katılmadı.







Avukatları, tacizcinin ülkesinde olduğunu açıkladı. Orada ifade verebileceğini anlattı. Hakim, yakalama kararı çıkarttı.



özel bir ana okulda5 yaşındaki E.K. adlıkız öğrenciye cinselistismarda bulunduğu,darp ve hakaretettiği iddia edilenİngiliz öğretmen R.Kate Richardson,duruşmaya katılmadı.Avukatları, tacizcininülkesinde olduğunuaçıkladı. Orada ifadeverebileceğini anlattı.Hakim, yakalamakararı çıkarttı. TÜM MANŞETLER