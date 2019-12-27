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5 yaşındaki öğrencisini taciz eden yabancı uyruklu kadın öğretmen hakkında yakalama kararı

İstanbul'da özel bir ana okulda 5 yaşındaki E.K. adlı kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddia edilen İngiliz öğretmen R. Kate Richardson, duruşmaya katılmadı. Avukatları, tacizcinin ülkesinde olduğunu açıkladı. Orada ifade verebileceğini anlattı. Hakim, yakalama kararı çıkarttı.

'Kate'yen gelmez
İstanbul'da özel bir ana okulda 5 yaşındaki E.K. adlı kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddia edilen İngiliz öğretmen R. Kate Richardson, duruşmaya katılmadı.



Avukatları, tacizcinin ülkesinde olduğunu açıkladı. Orada ifade verebileceğini anlattı. Hakim, yakalama kararı çıkarttı.

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