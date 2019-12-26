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Yük gemisinde makine yağcısı tarafından öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlandı

Hint Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde kaptan , 'ta makine yağcısı 'ın sonucu hayatını kaybetti. Dün düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Acı veda
Hint Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde kaptan Bora Ekşi, 'ta makine yağcısı Ergin Aktaş'ın sonucu hayatını kaybetti. Dün düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Baba Vahdettin Ekşi taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi İrem Ekşi Fenerbahçe bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Genç kaptan, cenaze namazının ardından Taşdelen mezarlığında toprağa verildi.






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