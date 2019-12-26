Türkiye'nin en yaşlı insanı, 4 çocuk ve 9 torun sahibi Ayşe Uçar, 112 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşlı kadın ölmeden önce, "Az yiyeceksin, öz yiyeceksin, hareket edeceksin. Yoğurttan, peynirden, ottan vazgeçmem. Tavuk gibi yatıp, horoz gibi ilk ışıkta gözümü açarım" demişti.
Muğlalı Ayşe Uçar, 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü.
Muğlalı Ayşe Uçar, 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü.
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