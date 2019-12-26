Bugünkü
Takvim

'nin en yaşlı insanı 112 yaşındaki hayatını kaybetti

'nin en yaşlı insanı, 4 çocuk ve 9 torun sahibi , 112 yaşında yaşamını yitirdi. ölmeden önce, " yiyeceksin, öz yiyeceksin, hareket edeceksin. , peynirden, ottan vazgeçmem. gibi yatıp, horoz gibi ilk ışıkta gözümü açarım" demişti.

112 yıl yaşadı
Türkiye'nin en yaşlı insanı, 4 çocuk ve 9 torun sahibi Ayşe Uçar, 112 yaşında yaşamını yitirdi. ölmeden önce, " yiyeceksin, öz yiyeceksin, hareket edeceksin. , peynirden, ottan vazgeçmem. gibi yatıp, horoz gibi ilk ışıkta gözümü açarım" demişti.

Muğlalı , 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTürkiye'nin en yaşlı insanı 112 yaşındaki Ayşe Uçar hayatını kaybetti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri