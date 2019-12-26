Sayısal Loto 3.1 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 136 bin 818 lira cumartesiye devretti. 5 bilenler 7.933, 4 bilenler 106, 3 bilenler ise 13 lira 90 kuruş alacak. 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 136 bin 818 lira cumartesiye devretti. 5 bilenler 7.933, 4 bilenler 106, 3 bilenler ise 13 lira 90 kuruş alacak. 3,15,39,40,43,46
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