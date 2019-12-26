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Şans Topu'nda 881 bin Mersin’e

5+1 bilen 1 kişi, 881.763 lira kazandı. 5 bilenler 4.740, 4+1 bilenler 677, 4 bilenler 57, 3+1 bilenler 31, 3 bilenler 5, 2+1 bilenler 7, 1+1 bilenler ise 4 lira ikramiye alacak.

881 bin Mersin’e
5+1 bilen 1 kişi, 881.763 lira kazandı. 5 bilenler 4.740, 4+1 bilenler 677, 4 bilenler 57, 3+1 bilenler 31, 3 bilenler 5, 2+1 bilenler 7, 1+1 bilenler ise 4 lira ikramiye alacak.

4,5,21,22,31+3

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