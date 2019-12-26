Şampiyon aile! Kayserili aile, tekvandoda rekorlar kırdı...

Kayserili aile, tekvandoda rekorlar kırdı... Olimpiyat üçüncüsü, dünya ve Avrupa şampiyonu milli takım antrenörü anne Arzu Tan Sayan, Avrupa şampiyonu milli takım antrenörü baba Yavuz Sayan ile çeşitli şampiyonalarda dereceleri bulunan oğulları Yunus Emre Sayan, tekvandoda elde ettikleri başarılarla adeta madalya koleksiyonu oluşturdu.
- Yaşam
- 26.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.