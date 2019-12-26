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Şampiyon aile! Kayserili aile, tekvandoda rekorlar kırdı...

Kayserili aile, tekvandoda rekorlar kırdı... Olimpiyat üçüncüsü, dünya ve Avrupa şampiyonu antrenörü anne , Avrupa şampiyonu milli takım antrenörü baba ile çeşitli şampiyonalarda dereceleri bulunan oğulları Sayan, tekvandoda elde ettikleri başarılarla adeta madalya koleksiyonu oluşturdu.

Şampiyon aile
Kayserili aile, tekvandoda rekorlar kırdı... Olimpiyat üçüncüsü, dünya ve Avrupa şampiyonu antrenörü anne , Avrupa şampiyonu milli takım antrenörü baba ile çeşitli şampiyonalarda dereceleri bulunan oğulları Sayan, tekvandoda elde ettikleri başarılarla adeta madalya koleksiyonu oluşturdu.

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