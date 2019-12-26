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Halime'yi 25 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Bana bıçakla saldırdı' diye savunma yaptı

Antalya'da Ümit Gür (39), kendisini terk ettiği dini nikahlı eşi Halime Şenal'ı (31), 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından tutuklandı. Dün ise ilk duruşma vardı. Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Gür, "Gece yarısı, iş çıkışı tartışmaya başladık. Hakaret ve küfür etmeye başladı. Tokat attı, yüzüme tükürdü. Bıçakla saldırdı. Ben de yanımda bulunan bıçakla ona saldırdım. Yere düşünce elindeki bıçağı alıp kenara attım. Sonrasında kendimi kaybettim" dedi.

Canavar konuştu!
Antalya'da Ümit Gür (39), kendisini terk ettiği dini nikahlı eşi Halime Şenal'ı (31), 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından tutuklandı. Dün ise ilk duruşma vardı. Gür şunları söyledi: "Küfür etmeye başladı, tokat attı. Yüzüme tükürdü. Bıçakla saldırdı. Ben de ona saldırdım. Kendimi kaybettim." Şenal'ın avukatı Hatice Turan ise "Şenal yere düştükten sonra da defalarca bıçaklamıştır. Meşru müdafaa ve haksız tahrikten bahsedilemez" dedi. Duruşma ertelendi.


Ümit Gür

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