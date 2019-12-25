Jandarma uzman çavuş alımları hakkındaki araştırmalar, 2020'ye kısa bir süre kala arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. TSK komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kurumlarda uzman çavuş olma isteği olan vatandaşlar, söz konusu kurumların 2020'de ne zaman alım yapacağını merak ediyor. Peki, 2020 Jandarma uzman çavuş alımı ne zaman? Detaylar haberimizde... Jandarma Uzman Çavuş maaşları konusunun bir diğer muhatabı da bağlı olduğu garnizon türüdür. Coğrafi konum olarak ayrılan bu garnizonlar beşe bölünmektedir. Ancak aralarından 4. ve 5. garnizona tabi olarak görev yapanlar yani doğu ve güneydoğu bölgelerinde mesaini geçirenler için maaş oranları doğal olarak çok daha fazladır.

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