Adana'da Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz (3), geçen Mayıs ateşlendi. Minik yavrunun kan kanserine (lösemi) yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, 8 aydır kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi.
Oğlunu kaybetmekten çok korktuğunu belirten anne Gürcan Şengezer, "Bu duyguyu 5 dakika hissedebildim. Çünkü onun moralini yüksek tutmamız gerektiğini anladım. Anne baba olarak elimizden gelenin fazlasını yapmak, savaşarak bu hastalığı yenmek zorundaydık. Günlerimiz sürekli hastanede geçiyor. Tahliller, hastane ortamı Kuzey'in psikolojisini çok etkiliyor. Kemoterapinin ardından iştahsızlığı ve bulantısı oluyor" dedi. Kuzey ise kanserin değil, kendisinin güçlü olduğunu söyledi: Arkadaşlarım gibi oynayıp, okula gitmek istiyorum...
Acılı anne, milyonları ilik nakline davet etti.
Oğlunu kaybetmekten çok korktuğunu belirten anne Gürcan Şengezer, "Bu duyguyu 5 dakika hissedebildim. Çünkü onun moralini yüksek tutmamız gerektiğini anladım. Anne baba olarak elimizden gelenin fazlasını yapmak, savaşarak bu hastalığı yenmek zorundaydık. Günlerimiz sürekli hastanede geçiyor. Tahliller, hastane ortamı Kuzey'in psikolojisini çok etkiliyor. Kemoterapinin ardından iştahsızlığı ve bulantısı oluyor" dedi. Kuzey ise kanserin değil, kendisinin güçlü olduğunu söyledi: Arkadaşlarım gibi oynayıp, okula gitmek istiyorum...
Acılı anne, milyonları ilik nakline davet etti.
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