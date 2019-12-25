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Marmara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi açıklarında dün akşam saat 22.35'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Tekirdağ'ın Kumbağ ilçesi açıkları olan sarsıntı, İstanbul'da da hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşardı.

Marmara sallandı
Marmara Denizi açıklarında dün akşam saat 22.35'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Tekirdağ'ın Kumbağ ilçesi açıkları olan sarsıntı, İstanbul'da da hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşardı.

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