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  • 25.12.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 16:44

İŞKUR 2020 işçi alımı hangi mesleklerde kadrolarda yapılacak?

20-45 yaş aralığında her Türk vatandaşı, sağlık engeli olmadığı sürece "www.obm-turkiye.com" adresine girip başvuru formunu doldurarak müracaat edebiliyor. 'da 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek olan Nitelikli İşçi Göç Yasası ile Avrupa Birliği () üyesi olmayan ülkelerden kalifiye işçilerin Almanya'ya getirilmesi hedefleniyor. Bu anlamda adaylar "www.obm-turkiye.com" adresine girip başvuru formunu doldurarak başvurularını yapabileceklerdir. Buna göre İŞKUR Yurtdışı İstihdam Hizmeti kapsamında ya da İŞKUR sitesinde yayınlanan ilanlar aracılığı ile yurtdışına işçi gönderimi yapılmaktadır. İşte Almanya işçi alımı 2020! Başvuru şartları nedir?

Almanya işçi alımı OBM başvuru şartları nelerdir?

Almanya işçi alımı 2020 OBM başvuru şartları nedir? İŞKUR Almanya işçi alımı nasıl yapılır? Soruları şu sıralar gündemin ilk sırasında yer almaya başladı. Almanya'da çalışmak isteyen binlerce vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da kalifiye iş gücü açığını AB dışı ülkelerden kapatacak yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde devlet yetkilileri çalışmalarını hızlandırdı. Berlin yönetimi 1 Mart 2020'de resmiyet kazanacak yasayla alakalı Avrupa Birliği (AB) haricinde özellikle sağlık alanındaki iş gücü açığını kapatması için Filipinler ve Meksika ile kapsamlı anlaşmalar yapmıştı.

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